الأب الحنون والناصح الأمين.. حوار من القلب للرئيس فى إفطار الأسرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حضوره لاحتفالية الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، مجموعة من الرسائل الهامة إلى جانب تكريمه عددا من النماذج المشاركة فى المشروعات القومية للإسكان.



حوار من القلب للرئيس فى إفطار الأسرة المصرية

وتمثلت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الآتي:

لا نظلم ولا نخون ونتعامل بشرف فى زمن قل فيه الشرف

دور المرأة المصرية رئيسى فى الإصلاح والتغيير

مسيرة التصحيح والتغيير دفع ثمنها المصريون



الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية

أشكر الشعب على تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادى

الإصلاح كان ضروريا لتحقيق متطلبات التنمية



الرئيس السيسى ومسيرة الإصلاح

برنامج الإصلاح لم ينجح إلا بصمود المصريين

ما تحقق الآن بفضل الشعب وتصديه لمحاولات تخريب البلاد

النمو السكانى غير المخطط يجهض نتائج الإصلاح



حوار الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية

حرصنا على أن يكون قانون العمل الموحد متوازنا قدر الإمكان

نجرى حوارا مجتميعا فيما يتعلق بأية قرارات يتم اتخاذها

حرصنا على تسهيل الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة



رسائل الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية

أنا مصراوى وما كانش عندى وقت أفكر فى أهلاوى أو زملكاوى

المناطق غير المخططة سببها الظروف اللى كان فيها البلد

ربنا أنقذ البلد دى وما تحقق خطوة من 1000

نسعى لإتاحة مناطق حرفية خلال الفترة المقبلة

حريصون على أن تسهم جهود التطوير فى تحسين جودة التعليم

نعمل على دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع

هخليكم تمشوا تتكعبلوا فى الشقق من كثرة توفيرها

الدولة مش هتعمل حاجة إلا زى الكتاب ما بيقول