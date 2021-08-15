شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بعقار ذى طراز معمارى بمصر الجديدة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلت محافظة القاهرة العقار رقم 31 شارع بغداد بمصر الجديدة، وذلك بعد سقوط 3 بلكونات من العقار دون إصابات أو وفيات، حيث أن العقار مقيد ضمن العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز، وتم وضع كردون أمنى لحماية المارة وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

من جانبه تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، العقار، يرافقه المهندس حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إخلاء العقار لحين معاينة اللجنة الثلاثية وإعداد تقرير بذلك للعرض على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه.

يذكر أن أجهزة محافظة القاهرة تنفذ أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد، والتى تهدف إلى توحيد واجهات المحال بـ500 عقار تراثى بمنطقة وسط البلد، وذلك ضمن خطة استعادة رونق القاهرة التاريخى، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى على غرار ما تم من تطوير بميدان التحرير.

وتنسق محافظة القاهرة مع جهاز التنسيق الحضارى، ويتم إخطار أصحاب المحال لتوحيد الواجهات لتستعيد المنطقة التراثية رونقها الحضارى، على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير، كما انتهت أجهزة المحافظة بالتعاون مع الشركات المالكة للعقارات التراثية بوسط البلد، وأصحاب المحال، وجهاز التنسيق الحضارى، من تطوير عدد من العقارات بميدان مصطفى كامل كما يتم العمل فى ترميم واجهات عقارات أخرى.