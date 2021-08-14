شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: سعيدة بمكالمة الطيب وأختى كانت من الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود صاحبة المركز الأول على الثانوية الازهرية بالقسم الأدبي على مستوى الجمهورية، عن سعادتها العارمة فور تلقيها نبأ حصولها على المركز الأول، وتهنئة فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر لها بمجموع 99.5٪، وتلقت نبأ نجاحها عبر اتصال هاتفي من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مساء اليوم السبت، معبرة عن سعادتها التى حلت عليها وعلى أفراد أسرتها.

ولفتت الطالبة نجلاء إلى أن اتصال شيخ الأزهر وتهنئته بشكل شخصي سعادة ونجاح، مشيرة إلى أنها كانت دائما تضع تفوقها نصب عينيها بالإضافة إلى كونها من أسرة متفوقة فلديها ٣ أخوات وأختها الكبري كانت من أوائل الجمهورية العام الماضي في الثانوية العامة.

في ذات السياق حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، اليوم السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا فى تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، فى ظل الظروف التى مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.