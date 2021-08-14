شكرا لقرائتكم خبر عن الأول مكفوفين بالثانوية الأزهرية بالغربية: فوجئت بتهنئة فضيلة شيخ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام محمد إبراهيم السيد، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية للمكفوفين، إنه فوجئ باتصال مفاجئ من الأزهر الشريف لإبلاغه بحصوله على المركز الأول فى الثانوية الأزهرية.

وأضاف عصام في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قام بتهنئته تليفونيا بحصوله على هذا النجاح الكبير، كما قام بتهنئة والدته فور سماع بكائها، مشيرًا لإنه فخور بهذا النجاح الكبير .

وكان قد حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، اليوم السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

ومن المقرر أن يعتمد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.