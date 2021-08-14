حرارة شديدة ورطوبة 93%.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الأحد حتى الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة، خلال الفترة من الأحد 15 أغسطس وحتى الجمعة 20 أغسطس 2021.

وتشهد البلاد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين (2 ـ 4) درجات مئوية، لافتة إلى أن الرطوبة ليلا تبلغ 93% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت أن البلاد تشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسرعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت هيئة الأرصاد: تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة من خلال النشرة التالية:

