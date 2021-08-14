جامعة الأزهر تسير قافلة تنموية لمحافظة الفيوم دعمًا لمبادرة "حياة كريمة "

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث إنه تم تنظيم قافلة تنموية إلى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، في إطار دعم مؤسسة الأزهر والجامعة لمبادرة "حياة كريمة".

وأضاف صديق في بيان صادر عن الجامعة اليوم السبت، أن القافلة تهدف إلى خدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا؛ وتأتي دعمًا لجهود الدولة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن القافلة تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى وجود صيادلة وكوادر تمريضية، إضافة إلى متطوعين.

وأوضح صديق أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين في محافظة الفيوم، وصرف الأدوية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن كل هذه الخدمات التي تقدمها قافلة جامعة الأزهر بالمجان، بجانب ذلك فإن أية حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية تحول إلى مستشفيات جامعة الأزهر الخمس، مشيرًا إلى أن ذلك بالمجان أيضًا.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة تحمل العديد من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المناطق الأولى بالرعاية، إضافة إلى ذلك وعلى هامش القافلة الطبية تجرى اختبارات محو الأمية، وأيضًا تعقد الندوات التوعوية في مختلف المجالات من خلال علماء الأزهر الشريف، الذين يتمتعون بالوسطية والاعتدال.​