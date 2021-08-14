السيسي: "ربنا يعين اللي بعدنا ويعملوا أفضل مننا"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحرك من أجل نهضة الدولة المصرية: "اتحركنا وما زلنا متحركين وهنبذل جهد أكتر من كدة، وبيكم وبفضل الله هنحقق كتير، ما تحقق خطوة من ألف خطوة، إحنا نعمل جزء منها، واللي بعد مننا ربنا يعينهم ويبقوا أفضل مننا ويعملوا أحسن ويكملوا، البلد دي وأهلها يستحقوا كل خير".

جاء ذلك خلال إفطار الأسرة المصرية، الذي عقد على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم في مدينة بدر، وقال أحد المواطنين خلال الإفطار: "كنت في الهجانة وحضرتك نقلتنا لمنطقة أهالينا 2، والله العظيم يا ريس البلكونة بس بتاع أهالينا 2 بالمكان بتاع عزبة الهجانة كله".

ورد الرئيس السيسي، ضاحكًا: "عيب كدة، هتعملنا مشاكل كبيرة كدة"، فيما رد المواطن: "المحور اللي حضرتك عملته، البلكونة بس، بالحتة كلها، أنت أب لينا قبل ما تكون رئيس لكل المصريين، إحنا والله العظيم من قبل ما تمسك، والله بجد أنا بحبك وحاطط صورتك عندي، حضرتك عملت كتير"، ورد السيسي: "يا رب نعمل أكتر".