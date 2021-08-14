بعد مصرع 5 عمال في "غلاية زيت".. النيابة تعاين مصنع مواد بترولية بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مكان مصنع مواد بترولية بمنطقة أبو رواش، توفي داخله 5 عمال إثر سقوطهم داخل غلاية زيوت، لكشف تفاصيل الحادث.

وقررت النيابة العامة تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الظاهري عليها، وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، لمعرفة التفاصيل والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكشفت المعاينة الأولية وفاة 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل، وتوفي العامل الذي كان يباشر مهام تصليح الغلاية أولا، وأثناء محاولة إنقاذه لحق به الباقون تباعًا.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ٢ من ملاك المصنع، وتبين من التحريات والفحص أن المصنع يعمل بدون تراخيص منذ ٤ سنوات وسبق تحرير محاضر ضده.

كانت تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج جثث ٥ عمال لقوا مصرعهم داخل غلاية زيت بمصنع زيوت بأبو رواش.

وأشارت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن الغلاية ارتفاعها 5 أمتار عميقة للغاية بداخلها زيت بارد وكان يقوم العمال بتفريغها لإجراء عمليات تصليح الا ان العامل الاول انزلق وغرق داخل الزيت وأثناء محاولة الاخرين إنقاذ بعضهم البعض سقطوا واحدا تلو الآخر ما أدى لغرقهم.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المصنع، بعد وفاة العاملين فانتقلت قوات من الدفاع المدني وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت، وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحاضرين خاصة العمال وأقاربهم الذين فوجئوا بالخبر عن طريق اتصالات استقبلوها من زملائهم في العمل.

انتقل فريق أمني من البحث الجنائي إلى مكان الحادث أشرف عليه اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، وساهم في نجدة العمال وانتشال جثامين المتوفين في وقت سريع.