شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: هناك مصانع جاهزة بالرخصة ونوفر برامج تمويلية متخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، خلال إفطار الرئيس مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، إن سعر الكراسة كان ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه، والآن بـ 300 جنيه، كنا نأخذ مصاريف فحص كانت تصل إلى 15 ألفا وتم إلغاؤها وكان مقدم الحجز 50 ألفا وصلت لـ10 آلاف.

وأضافت: هناك مساحات مختالفة تبدأ من 478 مترا إلى 700 متر ويمكن أن يتم فتح اكثر من وحدة إذا أراد العميل مساحات أكبر إذا كانت دراسة الجدوى والمشروع يتطلب هذه المساحة ، أما عن التظلمات كانت تحتاج على مصاريف حوالى 11 ألف جنيه، كل هذا تم إلغاؤه والغرض الأساسى هو إتاحة أماكن ومصانع جاهزة بالرخصة وتم توفير برامج تمويلية متخصصة ويصل إلى 10 ملايين جنيه من خلال التعاقد مع 10 بنوك .

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج المشاركة في المشروعات القومية للإسكان.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.