شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: النمو السكانى بمصر يأكل كل جهد المصريين ولن يشعرنا بأى تحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن النمو السكانى فى مصر سيأكل كل جهد المصريين ولن يشعرك بأى تحسن.

وأضاف الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر: "أنت تريد أن يكون لديك 10 أبناء وأن يكونوا متواضعين فى كل شيء؟ أم طفلين متعلمين بشكل جيد وتعطيهم وقت جيد؟ هذه مشكلة كبيرة كل المسؤولين السابقين على مدى 60 أو 70 عاما تحدثوا عنها، منذ 100 سنة كنا 9 مليون والآن أكثر من 100 مليون".

وقال: "هل عندما نقسم الفدان على 9 ملايين يتساوى مع تقسيمه على 100 مليون؟ بالتأكيد لا، لذلك نجد أن الأسعار ترتفع وعدم وجود فرص عمل، حرصنا على قانون العمل أن يكون متوازن، وعندما توليت قلت أن فكرة الدولة تعين وتوظف هى فكرة لم تحقق النجاح المطلوب وكان لها آثار سلبية على الدولة المصرية، ومن وقتها لم يتم توظيف أحد، لكن سعينا إلى توفير فرص عمل".

وأضاف: "على مدى السنوات السبع الماضية وفرنا 30 مليون متر أرض، لرجال أعمال باختلاف مستوياتهم بدءا من رجل الأعمال لديه مشروع صغير، كم واحد نفذ مصنع على كم متر منهم طوال الـ 30 عاما، وبعد تلك المدة تم استغلال 3 ملايين متر، لذلك ذلك المسار يحتاج إلى تعديله، فقررنا أن يأخذ المواطن المكان من خلال الجهاز والبنوك نوفر التمويل، فوفرنا العديد من الخطوات له".

وتابع: "الهدف من ذلك هو أنه إذا أردت عمل مشروع لا تمكث فى دهاليز الدولة لفترة طويلة، والتنمية لن تتحقق بتلك الطريقة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفى الوزارات التى وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفى الدواوين فى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيًا فى مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكى الجديد، فهى المنطقة الأقرب للطريق الدائرى الإقليمى وبالتالى فهى قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.