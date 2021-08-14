شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تطلب من الرئيس السيسى التقاط صورة تذكارية.. ويرد: "حاضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت إحدى الفتيات تدعى منى ممدوح محمد على، عضو كيان شباب اتحاد مصر باتحاد الجمهورية الجديدة، من الرئيس عبد الفتاح السيسى التقاط صورة تذكارية معها وبصحبة مجموعة من الاتحاد بعد نهاية اللقاط، ليوافق الرئيس على الفور بقوله: "حاضر".

ووجهت إحدى السيدات تدعى المهندسة إيمان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "إحنا هنستحمل ونقف مع البلد علشان مصر تبقى قد الدنيا، وأنا عايزة أطلب طلب واحد، بالنسبة للست المصرية الأرملة محتاجين حضرتك تذلل حضرتك العقبات اللى بتقف قدام الأرملة خاصة فى المعاش".

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "أنا قلت كلام قبل كده، قلنا لما إحنا هننشئ قواعد البيانات للدولة المصرية هتساهم كتير فى موضوعات البيروقراطية والقوانين القديمة اللى بتبقى جامدة فيها، ولازم نعترف إن الأحوال الشخصية لما تيجى تنظم الحالات اللى زى كده أو حتى حالات انفصال الأزواج بتخش فى إجراءات كتير جدا صعبة، لكن الميكنة وقواعد البيانات للدولة المصرية لما تستكمل بشكل كامل وحاسم هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا إن كتير من القضايا هتتحل، وموضوعات كتير جدا هتتنظم بشكل أفضل وهتتحسن علشان تخلى للناس راحة كبيرة جدا فى التعامل مع قضاياها".