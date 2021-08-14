شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حرصنا أن يكون التطوير لتحسين التعليم وليس لهدم مستقبل أبنائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان: الإجراءات اللى اتاخدت كانت لصالح الأسرة المصرية.

وأضاف: المشكلة اننا قعدنا 50 سنة ما نتغيرش وبقينا أسرى الواقع اللى ما بيتغيرش لازم تكون متأكد انه ما بيتغيرش إلا لأجل المصلحة، إحنا حرصنا أن يكون التطوير لتحسين العملية التعليمية وليس لهدم مستقبل أبنائنا، حتى لو المجاميع انخفضت، يعني ممكن محدش يجيب 99%، هتجيب 90% هنخش طب برضو.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج المشاركة في المشروعات القومية للإسكان.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.