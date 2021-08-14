شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة من المصريين للرئيس السيسي فى حفل الإفطار مع الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدة أسئلة من المصريين الذين شهدوا حفل إفطار الأسرة المصرية، بعدما قال الرئيس إنه متقبل لسماع أى نقد أو أسئلة توجه إليه، حيث طرح محمد سامى، سؤالين على الرئيس السيسى، الأول طلب منه معرفة انتمائه الكروى هل "أهلاوى أم زملكاوى"، والثانى متعلق بالتعصب الكروى، وضرورة أن تتدخل الدولة لوقف زيادة التعصب، فيما طرحت إحدى الحاضرات سؤالا بشأن الثانوية العامة وتأثيرها على الأسرة المصرية.

ومن جانبها قالت رحمة عاملة بقطاع السياحة، إن هناك تخوفا من قبل البعض تجاه قانون العمل الجديد، فيما أشاد محمد عمر، بالسكن البديل الذى وفرته له الدولة بعد نقله من عزبة الهجانة، وتابع:" أنا عارف أنك هتزعل منى يا ريس.. أنا عندى خمس بنات وولد وكنت بخاف عليهم وأنا فى العزبة ولكن الآن زال هذا الخوف بعدما انتقلنا إلى مكان لائق".

وقال أحد المواطنين من سكان أهالينا2: "أنا كنت فى الهجانة وحضرتك نقلتنا فى مشروع أهالينا 2، وما شاء الله البلكونة بتاعة الشقة بتاعتى معلش فى اللفظ، بمكان عزبة الهجانة كله"، ورد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على المواطن، قائلا: "عيب كده، انت هتعملنا مشكلة كبيرة جدا كده"، ليرد المواطن قائلا: "والله العظيم بجد يا ريس".

وأشاد عبد الناصر، من سكان "أهالينا2"، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمواطنين البسطاء، وتابع:"أنت أب لكل المصريين قبل ما تكون رئيس ..أنا دائماً بحبك وحاطط صورتك عندى ..أنت عملت كتير..ومعنديش أسئلة"، فرد الرئيس قائلاً:" يا رب نعمل أكتر"،كما أشاد فرح محمد تونى محمود من مركز ببا ببنى سويف، بالرئيس السيسى.