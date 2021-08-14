شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسي: برنامج رفع الكفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الرئيس السيسي يفتتح مشروعات سكنية بمدينة بدر.. ويؤكد: برنامج الدولة في رفع الكفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر.. الزيادة السكانية اللي فوق طاقة البلد تؤدي إلى تدمير الدولة

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الرئيس السيسي يفتتح مشروعات سكنية بمدينة بدر.. ويؤكد: برنامج الدولة في رفع الكفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر.. الزيادة السكانية اللي فوق طاقة البلد تؤدي إلى تدمير الدولة

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