شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم كرنفالا رياضيا لطلاب الثانوية العامة فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة ثانوي بإيبارشية المعادى، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية على مدار أمس واليوم، كرنفال لشباب الثانوية العامة من كنائس الإيبارشية وبعد انتهاء الامتحانات وقبل أيام من ظهور النتيجة، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم القيادة الإيجابية لديهم.



جانب من الكرنفال

وحضر الكرنفال، اليوم، الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادى، وألقى على المشاركين، الذين فاق عددهم 300 من المخدومين و 40 من الخدام، كلمة روحية كما تمنى للذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة مؤخرًا التوفيق فى نتائجهم المرتقب ظهورها.



شباب الكنيسة

جدير بالذكر أن كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، أحتفلت بصوم السيدة مريم العذراء، صباح اليوم، حيث شهدت قداس تذكار البشارة بميلاد السيدة مريم العذراء، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، كما صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لهذه المنطقة.