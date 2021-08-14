أخبار مصر

الكنيسة الأرثوذكسية تنظم كرنفالا رياضيا لطلاب الثانوية العامة فى المعادى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم كرنفالا رياضيا لطلاب الثانوية العامة فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة ثانوي بإيبارشية المعادى، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية على مدار أمس واليوم، كرنفال لشباب الثانوية العامة من كنائس الإيبارشية وبعد انتهاء الامتحانات وقبل أيام من ظهور النتيجة، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم القيادة الإيجابية لديهم.

جانب من الكرنفال
جانب من الكرنفال

وحضر الكرنفال، اليوم، الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادى، وألقى على المشاركين، الذين فاق عددهم 300 من المخدومين و 40 من الخدام، كلمة روحية كما تمنى للذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة مؤخرًا التوفيق فى نتائجهم المرتقب ظهورها.

شباب الكنيسة
شباب الكنيسة

جدير بالذكر أن كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، أحتفلت بصوم السيدة مريم العذراء، صباح اليوم، حيث شهدت قداس تذكار البشارة بميلاد السيدة مريم العذراء، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، كما صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لهذه المنطقة.

كرنفال الجرى
كرنفال الجرى
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا