شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية: أوجه التحية للشعب المصرى وأتقبل أى نقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان التحية للشعب المصرى وقال أنا مستعد أسمع أى حاجة وأى نقد وأى سؤال ممكن تسألوه.

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا أتكلم دائما حسب فهمى وحسب معرفتى والأمانة التى تقتضيها إنى أتكلم مع الناس وأوجه من خلالكم التحية للمصريين وأقول أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، المفروض أن حالنا ما يبقاش كده المفروض أن الواقع اللى كان موجود فى مصر خلال السنين اللى فاتت بدون تحديد فترة وغيره ولا يمكن أن يكون المناسب إلا أن نقوم بتعديل الوضع".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من النماذج المشاركة فى المشروعات القومية للإسكان.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفى الوزارات التى وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفى الدواوين فى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيًا فى مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكى الجديد، فهى المنطقة الأقرب للطريق الدائرى الإقليمى وبالتالى فهى قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.