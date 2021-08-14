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شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الإنسان.. أولوية فى عهد الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان "تنمية الإنسان أولوية في استراتيجية وخطط إدارة السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى.
تنمية الإنسان أولوية فى عهد الرئيس السيسى
مبادرات للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة
إطلاق مبادرات للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة:
مبادرة حياة كريمة
مبادرة 100 مليون صحة
التوسع في برامج الائتمان الاجتماعى مثل تكافل وكرامة
برامج تطوير العشوائيات
توفير السكن الاجتماعى للشباب
دعم العمالة غير المنتظمة بعد جائحة كورونا
التمكين والاستثمار فى العنصر البشري
التمكين والاستثمار في العنصر البشري:
إطلاق الرئيس 2016 كعام للشباب
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP
الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب
خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة
دعم المشاركة الحزبية بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب
إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة
شباب مصر من التأهيل إلى التمكين
من التأهيل إلى التمكين:
استحوذ الشباب على 25 حقيبة بحركة المحافظين 2019
تمييز نسبي للمرأة والشباب داخل أروقة المجلس التشريعى
دعم الشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
إطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030
دعم بيئة العمل المواتية للمرأة وتمكين الإنسان
دعم بيئة العمل المواتية للمرأة وتمكين النساء:
زيادة نسبة مشاركتهن في قوة العمل حتى 23.72% بـ2020
رعاية المرأة في قانون الميراث
وصلت المرأة لرئاسة المحكمة الاقتصادية لأول مرة
تعيين أول قاضية لمنصة محكمة الجنايات
تولت سيدة منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وأصبحت نائًبا لرئيس المحكمة الدستورية
حصدت 162 مقعدا للمرة الأولي بتاريخ مجلس النواب
الإنسان أولا على الأجندة المصرية الإقليمية
الإنسان أولًا على الأجندة المصرية الإقليمية:
أطلقت مصر برنامج تأهيل الشباب الأفريقي APLP
إطلاق صندوق دعم الاستثمار في أفريقيا بمليار يورو
تدشين منصات حوارية مثل ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان
دعم مبادرات ريادة الأعمال للشباب المصري وخروجها لحدود العالمية كما حدث مع سويفل
تقديم العديد من المساعدات الإنسانية كما فى لبنان وفلسطين
مبادرة علاج مليون إفريقي من "فيروس سي" في 18 دولة إفريقية