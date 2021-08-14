شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الإنسان.. أولوية فى عهد الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان "تنمية الإنسان أولوية في استراتيجية وخطط إدارة السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى.



تنمية الإنسان أولوية فى عهد الرئيس السيسى



مبادرات للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة

إطلاق مبادرات للقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة:

مبادرة حياة كريمة

مبادرة 100 مليون صحة

التوسع في برامج الائتمان الاجتماعى مثل تكافل وكرامة

برامج تطوير العشوائيات

توفير السكن الاجتماعى للشباب

دعم العمالة غير المنتظمة بعد جائحة كورونا



التمكين والاستثمار فى العنصر البشري

التمكين والاستثمار في العنصر البشري:

إطلاق الرئيس 2016 كعام للشباب

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP

الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب

خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة

دعم المشاركة الحزبية بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب

إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



شباب مصر من التأهيل إلى التمكين

من التأهيل إلى التمكين:

استحوذ الشباب على 25 حقيبة بحركة المحافظين 2019

تمييز نسبي للمرأة والشباب داخل أروقة المجلس التشريعى

دعم الشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

إطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030



دعم بيئة العمل المواتية للمرأة وتمكين الإنسان

دعم بيئة العمل المواتية للمرأة وتمكين النساء:

زيادة نسبة مشاركتهن في قوة العمل حتى 23.72% بـ2020

رعاية المرأة في قانون الميراث

وصلت المرأة لرئاسة المحكمة الاقتصادية لأول مرة

تعيين أول قاضية لمنصة محكمة الجنايات

تولت سيدة منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية

وأصبحت نائًبا لرئيس المحكمة الدستورية

حصدت 162 مقعدا للمرة الأولي بتاريخ مجلس النواب



الإنسان أولا على الأجندة المصرية الإقليمية

الإنسان أولًا على الأجندة المصرية الإقليمية:

أطلقت مصر برنامج تأهيل الشباب الأفريقي APLP

إطلاق صندوق دعم الاستثمار في أفريقيا بمليار يورو

تدشين منصات حوارية مثل ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان

دعم مبادرات ريادة الأعمال للشباب المصري وخروجها لحدود العالمية كما حدث مع سويفل

تقديم العديد من المساعدات الإنسانية كما فى لبنان وفلسطين

مبادرة علاج مليون إفريقي من "فيروس سي" في 18 دولة إفريقية