شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الثلاثاء إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء، 17 أغسطس، بثا مباشرا لمؤتمر صحفى في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.



رسميا.. الثلاثاء إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وفى هذا المؤتمر، سوف تكشف وزارة التربية والتعليم الفنى عن النتائج والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، وسوف تتيح الوزارة النتيجة على ”الخليج 365” لحظة إعلانها، وسيقوم ”الخليج 365” بنشر النتيجة الكاملة لحظة إعلانها.