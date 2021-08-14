شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الازهر الشريف عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021/2020م، غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمشيخة الأزهر.

ومن المقرر أن يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.