شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

مصر تتسلم 1.76 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر مبادرة كوفاكس

كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم، وصول 1766400 جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا/ أوكسفورد إلى القاهرة، وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان تقود زيادة معدلات التلقيح في مصر بفتح أكثر من 400 مركز لتقديم اللقاحات في الأشهر الماضية وقالت المنظمة ، تلقت مصر، ليلة أمس، 1766400 جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر مرفق كوفاكس، وتعتبر هذه الشحنة هي الثالثة بعد وصول الدفعتين الأولى والثانية عن طريق منظومة الوصول العالمي للقاحات كورونا" كوفاكس".. وسوف تعطي هذه الشحنة دعمًا هامًا وتعزيزًا لحملة التلقيح ضد كورونا التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات.

ختام فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى (زايد-3) بدولة الإمارات

اختتمت فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى ( زايد-3 ) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ختام المؤتمر الدولى الخامس لبحوث وابتكارات الطلبة بالفنية العسكرية

نظمت الكلية الفنية العسكرية، يوما علميا للأنشطة العلمية المختلفة، والذى شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة للإبتكار فى الأنظمة غير المأهولة ( جائزة الفريق إبراهيم سليم ) ، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية ، وإعلان نتيجة المؤتمر الدولى الخامس للطلبة بمرحلة البكالوريوس.

قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يزور قاعدة "برنيس" البحرية

فى إطار العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلًا من الفريق بحرى تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية والسفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لمشاهدة قاعدة "برنيس" البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحرى المصرى والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة ، وذلك خلال زيارة الطراد الأمريكى (USS Monterey) إلى قاعدة "برنيس" البحرية والتى تعد أول نشاط بحرى يتم تنفيذه بالقاعدة.

التعليم: توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة الماضية بعد إعلان النتيجة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ستوفر الوزارة أسئلة امتحانات الثانوية العامة التى أدى فيها دفعة هذا العام الاختبارات خلال الفترة الماضية بعد إعلان النتيجة أما الآن فنحن نعمل ليل نهار لإعلان النتائج وإدارة امتحانات الدور الثاني للدبلومات.

دراسة حديثة: مصر أرست مبادئ العدالة بتوفير حماية اجتماعية للمناطق الأكثر فقرا

كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان "تنمية الإنسان أولوية فى استراتيجية وخطط إدارة الرئيس السيسي"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى".

طريقة وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لخريجي الحقوق والشرطة

حددت هيئة قضايا الدولة، المواعيد للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020 كالتالي:

الرئيس السيسى: ربنا مالك الملك يؤتى الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر، قائلا: "النمو السكانى زاد وقيمة السلعة زادت وحجم المستفيدين زادوا.. ده كلام نقدر نستمر فيه على طول؟!.. وكمان لما نبقى 120 مليون أو 150 مليون نسمة.. أنا مش هبقى موجود في الوقت ده.. والأمانة اننا نفهم ايه بيحصل.. واتعامل معاه وكأنه حصل.. ولو انا قولت انا مش هكون موجود في الوقت ده.. وكانت شايف اللى بيحصل للبلد دى بالطريقة اللى ماشيين بها دى".

الأهلى يتصدر التصنيف الرسمي للأندية الأفريقية والزمالك خامسا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف الرسمي للأندية الأفريقية بعد احتساب نتائج أخر 5 سنوات في نهائيات المسابقات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.