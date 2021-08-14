"الرطوبة ما زالت مرتفعة".. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت إيمان لـ"الخليج 365"، أن البلاد مستمرة في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من 2-3 درجات حتى يوم الاثنين المقبل، وبداية من يوم الثلاثاء المقبل، تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، لافتة إلى أن فصل الصيف ما زال مستمرًا حتى 21 سبتمر المقبل.

وأشارت وكيل مركز التنبؤات الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البداية الجغرافية لفصل الخريف يبدأ 22 سبتمر، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ونصحت المواطنين، بارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من القطن، والإكثار من تناول السوائل خاصة خلال فترة النهار، وعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، فضلًا عن فتح النوافذ ليلًا حتى يكتسب المنزل درجة حرارة منخفضة أثناء الليل.