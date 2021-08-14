فريدة تطلب الخلع: "جوزي مش بيصرف عليَّ علشان أنا مش قريبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "فريدة. ك" ، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها: "زوجي لا ينفق عليَّ ولا بيأكلني والسبب أني مش قريبته".

تروي "فريدة"، 32 سنة، في دعواها رقم 2466 لسنة 2021، أنها تزوجت منذ سنة من "م .ع"، 36 سنة، موظف "المشكلة أن زوجي عنده فكر مختلف عن كل الناس وكانت بداية معرفتى لتفكير زوجي الغريب عند كتابة قائمة المنقولات رفض التوقيع عليها وقال بيتي وكل ما فيه ملكي أنا فقط وأنتي هتكوني ضيفة في بيتي وأنا تراجعت عن الزواج ولكن أسرتي أكملوا الزواج خوفا من كلام الناس".

وأضافت صاحبة الدعوى: "تزوجت ووالدتي أحضرت في مطبخ منزلي خزين ولحوم العروسة وكفانا لمدة شهر زوجي بياكل كل يوم ولم يحضر أي شيء حتى العيش والدتي كانت تحضره لي وعندما خلص كل الطعام اخبرت زوجي حتى يعطيني مصروف اشتري احتياجات البيت فقال كلمي والدتك عرفيها الثلاجة فاضية حتى تحضر لنا خزين الشهر فقلت له أنت زوجي أنا مسئولة منك فقال أنتي مش قريبتي لكي اصرف عليكي".

تابعت الزوجة: "اشتكيت لوالدتي فأحضرت خزين الشهر من الطعام واللحوم حتى لا يحدث مشكلة بيني أنا وزوجي وانا عروسة وزوجي كان يعزم أسرته كمان وكان عندما ينفذ رصيد موبايله يطلب من والدتي تشحن له وفي يوم انكسر كوبين طلب من والدتي تشتري غيرهم".

استكملت: "زوجي ينتظرنى أنام ويفصل التكييف فاستيقظ من النوم من الحر ويرفض تشغيل التكييف مرة أخرى علشان بيسحب كهرباء فقررت اخرج اشتغل للإنفاق على البيت وبعد قبض أول راتب طلب زوجي مني اشتري له بدلة فقلت له سوف اشتري خزين ولحوم فقال والدتك تحضر الخزين والأكل وأنتي تشتري لي البدلة فاض بيَّ الكيل وأصبحت لااتحمل بخل وقلة كرامة زوجي فتركت له بيته وأقمت دعوى خلع مازالت الدعوى منظورة".