مصرع 5 أشخاص داخل "غلاية زيت" في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 5 عمال مصرعهم مساء اليوم السبت، داخل غلاية تكرير زيت بمصنع بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع 5 أشخاص داخل غلاية تكرير زيت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة المركز،.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبعمل التحريات تبين مصرع عامل أثناء محاولته إصلاح الغلاية الخاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بعدما اختل توازنه، أثناء محاولة إنقاذه لقي الباقين "عاملين وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر" مصرعهم تباعاً، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.