شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح نتيجة الثانوية العامة 2021 على الخليج 365 بعد انتهاء مؤتمر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة (المجموع الكلي) على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الاخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات، فى نفس اليوم، يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن المؤتمر سينقل عبر التلفزيون المصري والبث المباشر علي صفحة الوزارة واليوتيوب.

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.