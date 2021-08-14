شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. التعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمرصحفى يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن ما يتردد بشأن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة" بنتيجة الثانوية العامة 2021، أقول كل هذا لا أساس له من الصحة ولا نعلم من يروجه والأعجب أنه لا يوجد شئ إسمه "العتبة الآمنة" خارج خيال مؤلف هذه النظرية.

وتابع وزير التربية والتعليم: التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كنترولات" مثل الأعوام الماضية ولا يستطيع أحدًا الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا، متابعا: التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم، لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف 10%؜ كما يردد البعض ولكن هناك أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.