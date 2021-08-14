شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. مصادر: الاثنين المقبل الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

مصادر: الاثنين المقبل الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

التعليم: توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة الماضية بعد إعلان النتيجة