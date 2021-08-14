شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى (زايد-3) بدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى ( زايد-3 ) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وثقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى تناغم كامل، فضلاً عن التدريب على التزود بالوقود فى الجو.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والإحترافية العالية التى وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوى المشتركة بكفاءة وإقتدار .

يأتى التدريب فى ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والإماراتية، لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهه كافة المخاطر والتحديات التى قد تستهدف المساس بالأمن والإستقرار بالمنطقة .