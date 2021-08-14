شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تحويل 66 ألف سيدة خلال شهر لعيادات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع "2 كفاية" التابع للوزارة نفذ 272,681 زيارة منزلية للتوعية بخطوة الزيادة السكانية خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالى عدد زيارات طرق الأبواب 7 ملايين زيارة حتى الآن، فى إطار جهود وزارة التضامن للحد من الزيادة السكانية.

ويهدف مشروع "2 كفاية" الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، حيث يستهدف مليون سيدة فى عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة، والتى تتمثل فى محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات والذى يتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وما يقرب من 108 جمعيات أهلية.

وتتمثل أهم محاور مشروع "2 كفاية" فى تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

وشهد المشروع تحويل 66.5 ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضى إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات "2 كفاية"، ليصل إجمالى عدد زيارات المستفيدات لهذه العيادات إلى مليون و94 ألف زيارة حتى الآن.