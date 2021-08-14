شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر.. أكثر ما يبحث عنه المصريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجه الثانويه الازهريه 2021 بوابه الازهر .. تريند يبحث عنه المصريون بعد تناقل أخبار عن توافر لينك الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 على الموقع الإلكتروني بوابة الأزهر الشريف، حيث يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان النتيجة واعتمادها من وكيل الأزهر خلال الأسبوع الجاري.

وانتهت عمليات الرصد والمراجعة والجمع لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتى بدأت عمليات التصحيح فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية فى 3 أغسطس من الشهر الجارى، ويتبقى الآن تحديد موعد إعلان النتيجة بعد اعتمادها من الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، حيث من المنتظر عقد اجتماع مع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور سلامة داود ، لتحديد موعد إعلان النتيجة.

وكشفت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، أن النتيجة ستعلن الأسبوع الجارى، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة وتحديد الأوائل بكل قسم " العلمى- الادبى- شعبة العلوم الإسلامية"، حيث أكدت المصادر أن نتائج هذا العام ستكون مرتفعة .

ووافق وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، على مذكرة بدفع رسوم تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق الفيزا وجارى تحديد كيفية تنفيذ القرار، وإعلانه بشكل رسمى يوم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية .

وسيتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، فور اعتمادها من وكيل الأزهر، وذلك عن طريق الاستعلام برقم جلوس الطالب أو الطالبة.

وكان قد وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافاة مقطوعة قيمتها ( 1000) جنيه خصما علي بند (3) نوع (14) مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2021 / 2022 م لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.