شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية للمفتى بعد التجديد له: دمت رمزا للمحبة والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمناسبة التجديد له سنة إضافية في منصبه بقرار جمهورى.

واعتبر رئيس الأساقفة، أن قرار التجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى إنما يعكس ثقة القيادة السياسية فى مفتى الجمهورية بعدما قدمه من جهد طوال السنوات الماضية عمل فيهم على نشر صورة الإسلام الوسطى الصحيح بتفانى كبير.

وأشار رئيس الأساقفة: التقيت مفتى الجمهورية للمرة الأولى قبيل عيد الأضحى فى جلسة ودية سادت فيها روح المحبة والإخاء وأظهرت شخصية المفتى المتسامحة والودودة مختتمًا: دمت رمزًا للمحبة والتسامح.