السيسي يقدم أسمى حقوق الإنسان.. برلماني يشيد بجهود الرئيس لتوفير سكن لائق للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن بأسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يغير وجه الحياة في مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة، فضلًا عن افتتاح المشروعات القومية الكبرى.

جاء ذلك تعليقًا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، من خلال فعالية أُقيمت في مدينة بدر.

وأضاف الكحيلي، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة المصرية بقيادة السيسي تحقق نقلة نوعية في تحسين حياة المصريين في مختلف الملفات؛ خصوصًا السكنية والمرافق لتوفير حياة كريمة للجميع.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي يقتحم ملفات شائكة بشجاعة رجل الدولة لمعالجة أخطاء وتراكمات خشي على الاقتراب منها كثيرون من قبل عبر عقود طويلة، ولم يضع نصب عينَيه إلا مصلحة الوطن والمواطن.

وتابع الكحيلي: توفير السكن اللائق والمرافق وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، هي أسمى حقوق الإنسان التي يقدمها السيسي للشعب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، مؤكدًا أن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مشيرًا إلى أنه بالعزيمة استطاعت الدولة المصرية حل أزمة العشوائيات.