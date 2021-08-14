بعد تداول فيديو عبر فيس بوك.. حقيقة تعدي أشخاص على آخر بالضرب والسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على الفيسبوك لتعدي أشخاص على آخر بالضرب والسب.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان: "عاملين رجالة جوه الحجز" يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص داخل غرفة يقومون بسكب المياه على أحد الأشخاص واقفًا داخل برميل، ويتعدون عليه بالسب والضرب.

وبالبحث والتحري تم تحديد القائم على الصفحة المشار إليها "مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة بمحافظة الدقهلية"، وباستدعائه ومناقشته قرر بأن مقطع الفيديو تحصل عليه من برنامج "التيك توك" بقصد تحقيق نسبة مشاهدة، وأنه قام بنشره دون التحقق من صحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.