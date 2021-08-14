شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 5,2 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بدعم نقدى تخطى 5.18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان " تنمية الإنسان أولوية في استراتيجية وخطط إدارة السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادي".

ذكرت الدراسة أنه فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة جاءت برامج الحماية الاجتماعية في المقدمة ونفذتها الدولة في نطاق أكثر من مبادرة كمبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها، وتم اطلاق برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج للدعم النقدي المشروط، ليهدف إلى توفير الدعم النقدي الشهري للأفراد أصحاب الدخل المنخفض وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مخصصات مراحل التعليم المختلفة لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بما يضمن تقليل نسبة التسرب من التعليم، وخفض نسب عمالة الأطفال، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 5,2 مليون أسرة بدعم نقدي تخطت 5.18 مليار جنيه سنوًيا عام .2020/2019

كما جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو2019 ،حيث رصدت الدولة 103 مليار جنية لتنفيذ المبادرة في 11 محافظة، وشملت المرحلة الأولى 377 قرية تتعدي نسبة الفقر بها 70 %، وجاء عام 2020 ليتم إعلان مؤسسة "حياة كريمة" كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح.