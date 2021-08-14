شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعلن مواعيد امتحانات القبول بمعاهد التمريض فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، موعد عقد امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق بمعاهد "رعاية الفنية للتمريض"، والتابعة لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك للعام الدراسى 2022/2021، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الجنسين.

وتابع بيان الهيئة، أن المعاهد الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، هما معهدى "رعاية المبرة الفنى للتمريض"، و"رعاية السلام الفنى للتمريض"، ويشترط للالتحاق بالدراسة بهما حصول الطلاب من الجنسين على مجموع درجات بدءًا من 280 درجة وحتى 269 درجة فى الشهادة الإعدادية، كما يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق بالدراسة مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك ومن أبناء محافظة بورسعيد، وتستمر مدة الدراسة بأى منهما 5 سنوات.

وأضاف البيان، أنه تم تحديد يومين لإجراء امتحانات القبول بكلا المعهدين، بواقع يومًا للطلاب الذكور وآخر للإناث، حيث أشار البيان إلى تخصيص يوم الإثنين الموافق 16/8 لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية المبرة الفنى للتمريض، ويوم الثلاثاء 17/8 لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية السلام الفنى للتمريض، وذلك للطالبات المتقدمات من الإناث.

فيما تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 18/8 لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية المبرة الفنى للتمريض، ويوم الخميس الموافق 19/8 لعقد امتحانات القبول بمعهد رعاية السلام الفنى للتمريض، وذلك للمتقدمين من الذكور، وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم بدء الامتحانات فى الأيام المقررة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا أثناء عقد الامتحانات.

ولفت بيان الهيئة، أنه يشترط للمتقدمين للالتحاق بمعاهد «رعاية الفنية للتمريض» الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقديم للالتحاق بالمعاهد السالف ذكرها عاليه، ولايقل سن المتقدم فى بداية العام الدراسى عن أربعة عشر عامًا وستة أشهر، على أن تكون الأولوية لقبول الطلاب أصحاب المجاميع المتقدمة، كما يشار إلى أنه يتطلب اجتياز المتقدمين لعدة اختبارات تشمل، اختبار الإملاء فى اللغة العربية، اختبار اللغة الانجليزية، الكشف الطبي، كشف الهيئة (الاختبار الشخصى واختبار القدرات).

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الاهتمام بهيئة التمريض بدءًا من التعليم الفنى وصولًا إلى الكوادر التمريضية من العاملين بصفوف الفرق الطبية داخل كافة منشآت الهيئة، هو محور أساسى للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الصحية، لافتًا أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تبنى عدة خطوات سواء على مستوى المناهج أو على مستوى المظهر العام الذى يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة من خلال تخصيص يونيفورم لكافة كوادر التمريض بمختلف درجاتهم الوظيفية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى تخصيص زى مميز لدارسى التمريض سواء للدراسة النظرية أو العملية داخل معاهد "رعاية الفنية للتمريض"، لافتًا أن الهيئة تولى اهتماما خاصاً بالتعليم الفنى والتقنى لأفراد هيئة التمريض داخلها وتوفر كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبى متميز لهم لتواكب أحدث الخدمات الطبية وبما يتسق مع معايير الجودة العالمية، باعتبار طواقم التمريض هم الشريك الأساسى وحجر الزاوية لتقديم خدمة طبية ذات مستوى عالى من الجودة والتميز، وتم ترجمة هذا الاهتمام بتقديم دورات تدريبية وورش عمل لمديرى ومدرسى مدارس التمريض بالهيئة نظرًا للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم باعتبارهم مسئولين عن استخدام أحدث طرق التدريب والتقييم للطلبة، علاوة على تطوير مناهج التعليم بالمعاهد الفنية للتمريض وجعل الدراسة بها باللغة الانجليزية، والاستعانة بالخبرات التدريبية الأجنبية لتدريب الدارسين والدارسات .