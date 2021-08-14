شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسي بتخصيص قطع أرض بالمنيا وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص قطع أراضٍ لمشروعات؛ حيث حمل القرار الأول رقم 281 لسنة2021 بتخصيص قطعتي أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قطاع طابا/ نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتضمنت القرارات، القرار رقم 282 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة- محافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية.

كما شملت القرار رقم 283 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك نقلًا من الأراضى ولاية محافظة جنوب سيناء.