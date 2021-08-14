شكرا لقرائتكم خبر عن صور من مشروعات الإسكان الاجتماعى ودار مصر بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور لمشروعات الإسكان الاجتماعي ودار مصر بمدينة 15 مايو، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ضمن سلسلة الافتتاحات لعدد من المشروعات في مدن شرق القاهرة.

وأكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز ١٥ مايو، أنه عدد الوحدات التي تم افتتاحها اليوم في مشروع الاسكان الاجتماعي ، يصل لنحو ١٥١٢ وحدة سكنية باجمالي ٦٣ عمارة، وسيتم البدء فى تسليم هذه الوحدات للحاجزين ، بتكلفة بلغت ٣٦٧ مليون جنيه.

وأضاف المهندس السيد همام لـ" الخليج 365"، أنه بالنسبة لمشروع دار مصر فيبلغ عدد الوحدات التي تم افتتاحها نحو ١٥١٢ وحدة علي مساحة ٤٥ فدان، وذلك بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه .

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال إن ما يتم في شرق القاهرة من تطوير الطرق والاتصال والنقل الجماعي، جزء كبير من إنجاح منظومة الإسكان، ويعكس، لافتًا إلى أن قانون الإسكاني الاجتماعي كان المظلة التي نظمت أحقية حصول المواطن على المسكن.

وذكر أن الدولة قدمت تصميمات معمارية تلائم جميع العادات وتقاليد المجتمع المصري دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي، مشيرًا للمساكن الجديد في السكن البديل في حدائق أكتوبر والإسكان الاجتماعي في العلمين والإسكان المتوسط والمختلط ف العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن السكن لكل المصريين.

وأشار إلى ان المشروعات الجديدة ، تتضمن إدارة العمران، لافتًا إلى أن تصميم الوحدات السكنية الجديدة يراعي احتياجات الأسر كافة، مضيفًا أن ما يدفعه المواطن في وحدات الإسكان الاجتماعي لا يمثل أكثر من 40 و 50% من التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية.