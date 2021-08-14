شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2255 قضية تموينية و72 ألف لتر سولار وبنزين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط 2255 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضى بإجمالى مضبوطات حوالى 176 طنا، وذلك فى إطار الحملات التى تم شنها على المحلات العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحلات العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضى والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة وهى كالآتى :-

ففى مجال الغش التجارى والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط 34 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 95 طنا عبارة عن " مخللات وسماد زراعى ومنظفات متنوعه ومكرونة وأرز ودقيق وسكر ولحوم مفرومة وجبن وكاتشب ومايونيز ومسطرة وصلصة وأعشاب ومبيدات ومواد لاصقة وجلوكوز وسناكس وأيس كريم وأدوية مدرجة بالجدول ومراتب وسجاد وأصواف وفلاتر هواء وضمادات طبية ورباط ضغط وأحذية وملابس و وزيت طعام " وجميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

كما تضمن التقرير عن ضبط 712 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 487 قضية فى مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى وتجميع واستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بإجمالى 72 ألف لتر سولار وبنزين.

وفى مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط 47 قضية بإجمالى 8 أطنان إلى جانب ضبط 930 قضية فى مجال المحلات العامة و45 قضية فى مجال البدال التمويني.