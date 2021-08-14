شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: المعركة مع الجماعات المتطرفة لم تنته ولن نسمح بإعادة بناء أنفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المعركة مع التطرف لم تنته بعد، ويجب ألا يسترخى أحد منا عن أداء واجبه على الوجه الأكمل، بل علينا أن نزداد حماسًا فى الإجهاز على أى خلايا نائمة أو متخفية للجماعات الإرهابية والمتطرفة تحت أى غطاء أو ستار، بل ألا نسمح لهذه الخلايا والجماعات بإعادة بناء أو إنتاج أنفسها مرة أخرى، وأن نستفيد من دروس الماضى وتجاربه، وألا نخدع بأى من عناصر هذه الجماعات مرتين، فهم شر حيث حلوا"

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف مع قيادات الوزارة، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف بحضور د. هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس القطاع الدينى، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم، ود. أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ود. نوح العيسوى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ود. خالد صلاح الدين وكيل الوزارة لشئون القرآن الكريم والمساجد، ود. عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، ود. محمود الفخرانى مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب وعدد من وكلاء الوزارة ومديرى العموم.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أننا نخوض معركتين فى وقت واحد، الأولى المواجهة المستمرة مع أى خلايا أو بقايا للفكر المتطرف، والأخرى هى بناء الذات، ولاسيما فى مجال الخطاب الدينى والثقافى، من خلال العمل المستمر والدؤوب على رفع مستوى الأئمة والواعظات علميًّا ومهاريًّا وفكريًّا وثقافيًّا من خلال برامج التدريب المتقدمة، والتى نتوجها حاليًا ببرنامج شديد التميز هو برنامج "الإمام المفكر" الذى يعمل على الانتقال بالأئمة والواعظات من تلقى قضايا التجديد إلى الإسهام الفعلى فى إنتاج عملية التجديد، والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع، ومن المحلية إلى العالمية.