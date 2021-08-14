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التضامن تبدأ غدا صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ، لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجارى، حيث من المقرر بدء الصرف لهم اعتبارا من غد الأحد وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، يستمر بنك ناصر الاجتماعى فى صرف معاشات اغسطس الجارىً وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، فيما تم التوجيه بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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