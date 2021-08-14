شكرا لقرائتكم خبر عن صور من مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور لـ3 مشروعات سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ضمن سلسلة الافتتاحات لعدد من المشروعات في مدن شرق القاهرة.

وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن عدد الوحدات التي تم افتتاحها اليوم في مشروع سكن مصر، يصل لنحو 1488 وحدة سكنية باجمالي 62 عمارة، وسيتم البدء فى تسليم هذه الوحدات للحاجزين .

وأضاف المهندس أمين غنيم لـ" الخليج 365"، أنه بالنسبة لمشروع دار مصر فيبلغ عدد الوحدات التي تم افتتاحها نحو 1920 وحدة بمنطقة الأندلس، وذلك من إجمالي عدد 148 عمارة، موضحا أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه الوحدات مقرر نهوها قبل مارس المقبل .

وبالنسبة لمشروع JANNA، أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تم افتتاح 1512 وحدة سكنية، بواقع 63 عمارة، من إجمالي 376 عمارة جاري تنفيذها .

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال إن ما يتم في شرق القاهرة من تطوير الطرق والاتصال والنقل الجماعي، جزء كبير من إنجاح منظومة الإسكان، ويعكس، لافتًا إلى أن قانون الإسكاني الاجتماعي كان المظلة التي نظمت أحقية حصول المواطن على المسكن.

وذكر أن الدولة قدمت تصميمات معمارية تلائم جميع العادات وتقاليد المجتمع المصري دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي، مشيرًا للمساكن الجديد في السكن البديل في حدائق أكتوبر والإسكان الاجتماعي في العلمين والإسكان المتوسط والمختلط ف العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن السكن لكل المصريين.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة ، تتضمن إدارة العمران، لافتًا إلى أن تصميم الوحدات السكنية الجديدة يراعي احتياجات الأسر كافة، مضيفًا أن ما يدفعه المواطن في وحدات الإسكان الاجتماعي لا يمثل أكثر من 40 و 50% من التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية.