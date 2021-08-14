شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع وصول جثمان ومستحقات مصرى سقط من بناية أثناء عمله بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة القوي العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان مصري توفي إثر سقوطه من بناية في أثناء عمله بالإردن، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأوضح طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - الأردن، فى تقرير للوزارة، أن وفاة العامل المصرى محمد رجب على خليل أثناء عمله، جاء نتيجة وقوعه من علي سقالة يعمل عليها من بناية، وهو من محافظة المنيا، وجاري المتابعة مع القنصلية لشحن الجثمان وسيقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي مستحقاته المالية.