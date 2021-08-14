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أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وانخفاض الطماطم لـ3.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه .

‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات.

‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.

‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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