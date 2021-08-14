شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 3.2 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 3348 عاملا غير منتظم بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، تعيين 418 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 23 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 696 باحثا عن عمل، منهم 18 من ذوى القدرات الخاصة.

وأشار فى بيان، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 10 آلاف جنيه لـ 4 عمال من المسجلين بالإدارة، وتم البدء فى صرف منحتى عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك لـ 3348 عاملاً مسجلاً بإجمالى 3 ملايين و 256 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن استخراج 700 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار فى تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضى، إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 74 شكوى فردية، تم تسوية 19 شكوى منها ودياً، وتحويل شكوتين منها للمحكمة العمالية، و 29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 174 منشأة، وتحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على منشأتين فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبى، وتم منح ترخيص لمنشأة واحدة.