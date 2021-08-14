التضامن تدشن برنامج "فرصة" بأسيوط وتسلم أدوات إنتاج لـ308 مستفيدين

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القاهرة - سامية سيد - دشنت وزارة التضامن الاجتماعى قافلة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى بمحافظة أسيوط تحت شعار "ابدأ واحنا معاك"، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور عاطف شبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وبالتعاون مع الشركاء من الجمعيات الأهلية.

وتهدف القافلة لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل وادماجهم فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة المساندة فى التدريب وتوظيفهم لدى أصحاب أعمال، أو تحفيزهم لعمل مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية.

وشهدت فعاليات القافلة تسليم 308 مستفيدين من الشباب والأسر الأكثر احتياجًا أدوات إنتاج تمكنهم من القيام بمشروعات صغيرة تدر عليهم دخلا، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين أفران مخبوزات وماكينات خياطة وإكسسوار وماكينات سرفلة وتطريز وصيانة محمول وصيانة وتركيب دش وماكينات غزل البنات وماكينات الفشار وطابعات ليزر وتريسيكلات وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، بأن وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بإطلاق مبادرة قوافل "التمكين الاقتصادي" فى مختلف محافظات حياة كريمة لنشر ثقافة العمل وتحفيز المجتمعات المحلية على الإنتاج، كما يعمل برنامج "فرصة" على الترابط مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات إنتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة فى تجهيز الأفراد للعمل والإنتاج.

وأضاف أن تنظيم هذه القوافل يأتى نظراً لرغبة برنامج "فرصة" فى تنشيط التواجد على الأرض فى مختلف المحافظات ونشر ثقافة قوافل التنمية المستدامة وربطها بأنشطة الوزارة وكذلك تنفيذ أنشطة مباشرة وتوطيد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التى تم التواصل معها فى الفترة الماضية.

ومن جانبه، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببرنامج فرصة الذى يستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال تمكينها اقتصاديا واجتماعياً ومساعدتها فى الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة والخروج من فئة متلقى المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين فى الإنتاج والتطوير الاقتصادى المحلى ودخولهم إلى سوق العمل وتحقيق حياه كريمة لهم، موضحا أن برنامج فرصة يدخل فى إطار تغيير آليات الدولة الخاصة بالتعامل مع المشروعات لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً والتى تتلقى المساعدات الاجتماعية ليصبحوا منتجين.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج عبارة عن منظومة تستثمر فى الأفراد المستهدف تمكينهم اقتصاديا، مؤكدًا أن المحافظة تقوم من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية بتنفيذ برامج شبيهه حيث يتم توفير أفران منزلية وماكينات خياطة للسيدات المعيلات وذوات الهمم كمشروعات لتوليد الدخل وجعلهن طاقة منتجة فى المجتمع تساهم فى دفع عجلة الانتاج وتنشيط الاقتصاد المحلي.