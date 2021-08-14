شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لخريجي الحقوق والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة قضايا الدولة، المواعيد للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020 كالتالي:

مواعيد ومكان التقديم

أولًا: يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ قدره أربعمائة جنيه مصري، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن -80 شارع أبو الفدا- الزمالك - القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس2021 حتي نهاية يوم الخميس الموافق 2سبتمبر 2021.

وأشارت الهيئة إلى أنّ تسجيل طلبات التعيين تكون من خلال الموقع الإلكتروني التالي: (www.sla.gov.eg) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 إلى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

كما يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً اعتبارًا من يوم السبت 18 سبتمبر 2021، إلى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر2021، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة وعلى، المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.