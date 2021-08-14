شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ربنا مالك الملك يؤتى الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر، قائلا: "النمو السكانى زاد وقيمة السلعة زادت وحجم المستفيدين زادوا.. ده كلام نقدر نستمر فيه على طول؟!.. وكمان لما نبقى 120 مليون أو 150 مليون نسمة.. أنا مش هبقى موجود في الوقت ده.. والأمانة اننا نفهم ايه بيحصل.. واتعامل معاه وكأنه حصل.. ولو انا قولت انا مش هكون موجود في الوقت ده.. وكانت شايف اللى بيحصل للبلد دى بالطريقة اللى ماشيين بها دى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته: "ربنا هيسألنى كنت فاهم وساكت ليه.. وهل كنت عاوز استمر على الكرسى.. ربنا هيقولى الكرسى ده اللى جبتك فيه وأنا اللى همشيك منه.. مالك الملك يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء.. محدش بيجيب حد ومحدش بيمشى حد.. طب أنت عملت كده ليه هقوله ايه ساعتها.. الأمانة تقتضى التصدي للمشاكل وحلها.. ودى فرصة أننا نشوف ده".

وقال الرئيس السيسى، إن برنامج الدولة في رفع الكفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر.. مستقبل البلاد مش كلام.. والجهد مستمر لأن حجم المطلوب ضخم .. وبندخل من مكان إلى مكان وبنحسن ده وده.. كان لابد أن نطور البلد ومش بالكلام .. ده جهد وعرق وتضحية علشان الأجيال الصغيرة تعيش ويكون لها مستقبل".