شكرا لقرائتكم خبر عن لخريجي الحقوق والشرطة.. هيئة قضايا الدولة تحدد شروط طلبات تعيين "دفعة 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، شروطها في المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020.

ويشترط فيمن يتقدم للتقديم لهذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى التالي:

1_ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2_ ألا يزيد عمره على ٣٠ سنة في تاريخ نشر الإعلان.

3_ يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجري له.

4_ توافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5_أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي نحددها الهيئة.