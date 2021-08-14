شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: مش هلغى الدعم بس هعيد ترتيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الرئيس السيسى: مش هلغى الدعم بس هعيد ترتيبه.. ولازم أرتب ورق البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة تطوير الريف المصري لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، موضحًا: " الدعم فقط 3 تريليونات جنيه.. وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية، هياخد ثلث الثمن ده.. أنا مش هلغى الدعم لكن هنعيد تنظيمه، وأنا بتصدى للقضايا زى ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دى عشان تبقى دولة ذات شأن".





الرئيس السيسي: طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة قريبا بـ100 مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحًا:"عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه.. نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية".





مصادر: الاثنين المقبل الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون خلال أيام قليلة، مشددة على أنه لن يكون غدا الأحد، والنتيجة ستعلن خلال الفترة من 16 حتى 18 أغسطس الجارى.





الرئيس السيسي: الأمانة تقتضى التصدى للمشاكل وحلها.. ومستقبل البلاد مش كلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث عن سعر رغيف العيش لأنه يتصدى لقضايا ومشاكل لا يمكن أن تستمر، متابعا: "اتصدى لقضايا واستفيد من فرص بنعرض فيها حاجات زى كده واتكلم، وأنه حال غير قابل للاستمرار والنجاح للدولة".





وزير الإسكان: المواطن يسدد 40% فقط من تكلفة الوحدة بالإسكان الاجتماعى

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وزارة الإسكان في شرق القاهرة، مشددًا على أن تطوير شبكة الطرق والمحاور الجديدة يخدم مشروعات الإسكان والمدن الجديدة.





الرئيس السيسي: "فضل ربنا كبير أوى على مصر من أول 2011 لحد النهاردة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب ربط النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهها المجتمع على مدار الـ 40 سنة الماضية، مشيرا أن الأمر مرتبط بالموارد القادرة على تلبية المطالب، مضيفا: "فضل ربنا كبير أوى على مصر من أول 2011 لحد النهاردة.. كان ممكن نتقاتل مع بعضنا البعض، والبلد دى تروح أكتر من أى بلد تانى.. لكن إحنا بنحل المسائل وهنكمل الحل، ولكن الحل دا يتطلب ضبط النمو السكاني وتنظيم المسار".





أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات بختام جلسات الأسبوع وعيار 21 بـ782 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بقيمة 7 جنيهات بالسوق المصري، على خلفية ارتفاع السعر العالمي للذهب بختام تداولات هذا الأسبوع، إذ ارتفع الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا بالسوق المصري من 775 إلى 782 جنيها للجرام.





الرئيس السيسي: الوعى أخطر قضية تواجه المجتمعات فى العالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضية الوعى أخطر قضية تواجه المجتمعات في العالم، متابعا: "الناس بتشوف وضع.. وتقول الواقع ده مين السبب فيه.. ضعف المسئولين.. ومفيش إرادة سياسية ومفيش حل.. الموضوع على بعضه.. الموضوع عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها.. المجتمع والشعب عاوز يعيش.. ومش قادر يعيش بالطريقة دى".





الرئيس السيسي: "النمو السكانى اللى فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدميرها"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، والواقع الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى ترجمة للتطوير في الواقع، متابعا:" الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالى 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكانى اللى فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة في 2011".





رئيس الوزراء: الدولة تسعى لتحويل القاهرة التاريخية إلى منطقة تراث عالمى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت مشروعا لتطوير القاهرة الإسلامية، من خلال تعظيم الاستفادة منها وإعادة الرونق لهذه المنطقة، بالإضافة إلى تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، لتنفيذ مشروعات إسكان وتنمية وصولا إلى نصف مليون وحدة سكنية.





رئيس الوزراء: إعلان القاهرة خالية من العشوائيات بنهاية العام الجارى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمليات التطوير في محافظة القاهرة، وصور لعدد من المناطق العشوائية قبل وبعد التطوير، مثل منطقة سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، والزبالين في 15 مايو، وبطن البقر، تل العقارب ، وهضبة الحرفيين.





رئيس الوزراء من مدينة بدر: 425 مليار جنيه تكلفة تطوير العشوائيات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة أزمة العشوائيات، مستعرضا بعض عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية حول أزمة العشوائيات مثل أزمة "الدويقة" وغيرها خلال عام 2010، وهو الأمر الذى بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطويره بشكل كامل.





رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الإسكان: مشروعات 7 سنوات توزاى 40 سنة ماضية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز إنجازات الإسكان خلال السنوات الماضية، موضحًا أن ملف الإسكان واحد من الملفات الكثيرة التى اقتحمتها الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية، بهدف تحقيق نقلة كبيرة وتحسين جودة حياة المصريين.





نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم: جارى تحديد المؤشرات العامة للنجاح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال أيام قليلة، موضحة أنه جار تحديد نسب النجاح العامة للنتيجة، مع إعداد قاعدة البيانات للإعلان عنها.





التعليم تنفى وصول نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية لـ81%

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة إلى 81%، قائلا: للأسف الشديد، وبالرغم من كل ما نحذر منه، يظل الكثيرون من الناس يواصلون الادعاءات بمعرفة نتائج الثانوية العامة، وأقول لكم إن كل هذا "غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له" سواء كان على السوشيال ميديا أو صفحات بعض الجرائد المعروفة (للأسف الشديد)، ولا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا كما قلنا سابقا.





أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات





سحب 2756 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

سحبت الجهات المعنية 2756 رخصة مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





منسوب النيل يواصل الارتفاع فى السودان وتحذيرات بالابتعاد عن مجرى السيول

كشفت السلطات السودانية أن منسوب النيل يواصل الارتفاع، فيما اطلقت تحذيرات لمواطنيها القانطين على ضفاف نهر النيل والسيول والوديان حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.





الرئيس السيسي: "مشروعات الإسكان كاملة التشطيب ولا نفتتحها إلا لما تكون جاهرة"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل مشروعات الإسكان التي تقدمها الدولة لا تكون إسكان نصف تشطيب، متابعا: "ده أمر بقوله علشان تكون الأمور واضحة.. الدولة تقدم كامل التشطيب.. ولا يتم افتتاحه إلا عندما يكون جاهزا للسكن وجاهز لاستقبال الناس بشكل كامل بداية من تجهيزات الشقة أو البنية التحتية المحيطة مثل الطرق والخدمات.. كل مشروع بتكون حاجته كاملة وجاهزة لاستقبال الناس".