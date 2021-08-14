شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستعلم عن النتيجة عقب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق استعلام طلاب الثانوية العامة على النتيجة عقب اعتمادها بشكل رسمى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل حصول الطالب على النتيجة من موقع ”الخليج 365”.

- الدخول على موقع الخليج 365 والتسجيل للحصول على النتيجة.

- يتم التسجيل بكتابة الطالب اسمه ورقم جلوسه.

- كتابة الشعبة" علمى علوم ـ علمى رياضة ـ أدبى والمحافظة.

- يعرف الطالب النتيجة بالدرجات في كل مادة بجانب المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب في المواد الدراسية والنتيجة بشكل عام.

- لا صحة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 غدا الأحد حسبما أكدت وزارة التربية والتعليم.

- الاثنين 16 أغسطس الجارى الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.