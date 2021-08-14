شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.